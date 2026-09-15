València activa els protocols d’alerta taronja per pluja i tempestes

Les mesures s’aplicaran demà dimecres a partir de les 14 hores
Es tanquen parcs, jardins, el Jardí del Túria i cementeris i se suspenen diverses activitats
L’Ajuntament de València ha activat els protocols d’emergència davant l’alerta taronja per pluges i tempestes prevista per a demà, dimecres 16 de setembre, a partir de les 14 hores.
Entre les mesures adoptades es troba la suspensió de l’activitat esportiva a l’aire lliure, el tancament de parcs i jardins, de les biblioteques situades al seu interior, del Jardí del Túria i dels cementeris. També se suspén el Mercat Extraordinari del Passeig Marítim, la jornada del Congrés Faller i l’activitat Repte Metrominut de la Setmana Europea de la Mobilitat.
A més, s’ha previst l’obertura del CAES del Carme davant l’episodi meteorològic.
En l’àmbit educatiu, a partir de les 14 hores se suspenen les activitats als centres situats en zones inundables i en les zones afectades per la DANA de 2024. El servei de menjador quedarà garantit fins a les 15 hores.
Als centres educatius de les pedanies del Saler i Pinedo, a partir de les 15 hores, s’ha comunicat que les activitats es traslladen a l’interior o que es preveja l’eixida i la recollida de l’alumnat. En la resta de centres educatius de la ciutat, les activitats previstes a partir de les 15 hores es realitzaran també a l’interior.
Davant l’episodi de pluges i tempestes, els efectius de Bombers, Policia Local, Protecció Civil i la resta de servicis municipals es mantindran mobilitzats per fer seguiment de la situació i actuar davant qualsevol incidència.