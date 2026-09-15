València obri al públic el Museu de la Mar, el primer nou museu municipal en dos dècades

València obri al públic el Museu de la Mar, el primer nou museu municipal de la ciutat en les últimes dos dècades.
L’espai, situat a l’antiga Casa dels Bous, als Poblats Marítims, recupera i posa en valor la memòria marinera de València, els seus oficis, les tradicions i la forma de vida vinculada històricament a la mar.
El museu ha comptat amb una inversió superior als 2,2 milions d’euros i permet conéixer l’origen de la Casa dels Bous, les antigues societats de pescadors, les embarcacions i els arts de pesca tradicionals, així com les infraestructures i els oficis relacionats amb la cultura marinera.
El recorregut expositiu inclou una embarcació tradicional, un llaüt amb vela llatina, aparells de pesca i diferents objectes vinculats a la vida dels pescadors. També hi ha reproduccions a escala real de dos bous inspirats en les obres de Joaquín Sorolla i Vicente Blasco Ibáñez, dos autors estretament relacionats amb els Poblats Marítims.
La primera planta de la Casa dels Bous estarà dedicada a exposicions temporals i la gestió del museu anirà a càrrec de l’ETNO, institució de la Diputació de València, que ha cedit una part important dels fons exposats.
El projecte ha sigut possible també gràcies a la participació de veïns i famílies dels Poblats Marítims, que han aportat fotografies, documents, objectes i testimonis personals per a reconstruir esta memòria col·lectiva.