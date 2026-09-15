València protocol·litza la resposta municipal davant fenòmens meteorològics adversos

L’Ajuntament unifica les actuacions dels servicis municipals segons els nivells d’alerta
La ciutat ha registrat 69 dies amb algun avís meteorològic durant l’últim any
L’Ajuntament de València ha ordenat, classificat i protocol·litzat en un únic document les actuacions que han d’adoptar els diferents servicis municipals davant episodis de fenòmens meteorològics adversos i en funció dels nivells d’alerta.
La Junta de Protecció Civil ha revisat este dimarts la preparació dels recursos municipals davant l’arribada de la tardor i dels mesos amb major risc de pluges intenses. El protocol unifica les actuacions davant pluges, vent, fenòmens costaners i altes temperatures, i determina les mesures que ha d’activar cada servici, els mecanismes de coordinació i la informació que s’ha de traslladar a la ciutadania.
El regidor de Prevenció, Extinció d’Incendis i Protecció Civil, Juan Carlos Caballero, ha destacat que l’objectiu és anticipar-se, guanyar temps i evitar improvisacions davant qualsevol situació de risc.
69 dies sota alguna alerta meteorològica
Entre el 15 de setembre de 2025 i el 15 de setembre de 2026, València ha registrat 38 episodis de fenòmens meteorològics adversos, que s’han traduït en 69 dies sota alguna mena d’alerta, pràcticament un de cada cinc dies.
Per tipologia, s’han comptabilitzat 26 dies amb alertes per pluges i tempestes, 24 per vent i fenòmens costaners i 21 per altes temperatures.
A més, els canons d’aigua del Saler s’han activat 29 vegades durant els mesos de juliol, agost i setembre davant situacions d’alerta màxima per risc d’incendis forestals. Només durant juliol i agost, les activacions van augmentar un 56% respecte al mateix període de l’any passat.
La Junta de Protecció Civil també ha repassat les actuacions preventives dels servicis municipals, com la neteja d’embornals, col·lectors i cobertes dels edificis municipals abans de l’arribada de les pluges.
Reforç de la informació a la ciutadania
A través del programa València + Segura, i en col·laboració amb la Universitat de València, l’Ajuntament continuarà impulsant accions perquè la ciutadania conega els riscos i sàpia com actuar davant una emergència.
En este marc, Bombers i Policia Local preparen un simulacre d’inundacions a les pedanies de Carpesa i Benifaraig per conscienciar la població i posar a prova la resposta dels servicis municipals.
En els pròxims dies també es posarà en marxa una campanya d’informació i es continuarà utilitzant el mobiliari urbà de la ciutat per difondre consells de prevenció i autoprotecció davant pluges, onades de calor i incendis forestals.