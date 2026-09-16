Albal acull una conferència sobre alimentació antiinflamatòria

Els Jubilats i Pensionistes d’Albal van organitzar una conferència gratuïta per conéixer els efectes de la inflamació en la salut
La jornada va oferir consells per millorar l’alimentació i incorporar hàbits més saludables en el dia a dia
Els Jubilats i Pensionistes d’Albal van preparar una conferència gratuïta sobre alimentació antiinflamatòria, una activitat destinada a donar a conéixer curiositats i consells relacionats amb l’alimentació i la salut.
Durant la jornada, les persones participants van poder conéixer què és la inflamació i quina relació té amb la salut, així com diferents recomanacions per preparar i millorar l’alimentació en el dia a dia.
La conferència també va permetre compartir consells i informació pràctica per incorporar hàbits alimentaris més saludables.