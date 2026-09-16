Continua actiu l’incendi forestal de Tuéjar, declarat ahir

L’incendi forestal de Tuéjar, declarat ahir, continua actiu i més de dos-cents efectius treballen en estos moments per controlar-lo i aconseguir extingir-lo.
Segons les últimes dades facilitades en la reunió del Cecopi, el foc ha afectat ja unes 690 hectàrees i té un perímetre de 17 quilòmetres.
El vent i la baixa humitat han condicionat l’evolució de l’incendi i han afavorit la propagació de les flames, complicant els treballs dels equips d’emergència.
El dispositiu d’extinció està format per efectius del Consorci de Bombers de València, brigades BRIFO, bombers forestals de la Generalitat i mitjans de la Unitat Militar d’Emergències.
En concret, el Consorci manté cinc dotacions de bombers, sis brigades BRIFO i huit unitats de comandament i direcció, a més d’un camió PMA.
També treballen dèsset unitats de bombers forestals de la Generalitat, quatre d’elles helitransportades, així com efectius dels Consorcis de Castelló i Alacant i dels tres serveis municipals de bombers de la Comunitat Valenciana.
Durant la vesprada d’ahir, catorze mitjans aeris van participar en les tasques d’extinció. Amb l’arribada de l’ocàs, es van retirar i els equips terrestres van continuar treballant durant la nit.
A primera hora de hui, els mitjans aeris s’han reincorporat al dispositiu per donar suport als efectius que continuen actuant sobre els diferents fronts de l’incendi.
Juntament amb els equips d’extinció, també participen en l’operatiu forces i cossos de seguretat de l’Estat, mitjans sanitaris i agents forestals.
El principal objectiu continua sent controlar el foc i evitar que les flames continuen avançant. Les condicions meteorològiques, especialment el vent i la baixa humitat, continuen sent un factor determinant en l’evolució de l’incendi.