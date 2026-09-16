Els parcs inundables del Poyo i el Túria sumaran 40 quilòmetres

La Generalitat projecta dos ramals de 27 i 13 quilòmetres després de l’acord amb els ajuntaments sobre la delimitació dels terrenys
La infraestructura actuarà com a barrera antirriades, ajudarà a laminar l’aigua i crearà nous espais verds oberts a la ciutadania
El comissionat per a la Recuperació, Raúl Mérida, ha anunciat que els parcs inundables metropolitans projectats per la Generalitat al barranc del Poyo i el llit del Túria tindran una longitud total de 40 quilòmetres, cinc més dels previstos inicialment, segons els càlculs realitzats després del procés de concertació dels terrenys amb els ajuntaments.
Mérida ha fet estes declaracions durant la visita al tanc de tempestes del Canal Isabel II a Arroyofresno, a Madrid, on ha destacat la importància d’estes infraestructures de prevenció per reduir els efectes de possibles noves DANA.
Segons ha explicat, la Generalitat ha optat per un model lineal de parcs inundables, que reproduïx el recorregut que va seguir l’aigua durant les inundacions de 2024 i reforça l’efecte de barrera antirriades. Al mateix temps, permetrà vertebrar la mobilitat entre els municipis de l’àrea metropolitana de València.
El comissionat ha avançat que en les pròximes setmanes es publicaran les bases del concurs internacional amb jurat que seleccionarà la proposta per definir el disseny de la infraestructura.
El concurs preveu un jurat format per 12 membres que seleccionarà cinc propostes finalistes, entre les quals eixirà el projecte guanyador. La proposta definitiva podrà incorporar aportacions dels cinc finalistes amb l’objectiu de millorar el disseny final.
Dos ramals de 27 i 13 quilòmetres
El projecte comptarà amb dos ramals. El principal, de 27 quilòmetres, discorrerà des del límit oest de l’àrea metropolitana de València per la ribera del Poyo fins a arribar a Torrent i Picanya.
A partir de Paiporta, continuarà per una zona afectada per la DANA de 2024 fins a connectar a Alfafar amb l’extrem nord del Parc Natural de l’Albufera. Este ramal comptarà també amb un xicotet annex que passarà per Massanassa, Catarroja i l’entorn del barranc de l’Horteta, a Torrent.
El segon ramal donarà continuïtat al Jardí del Túria de la ciutat de València i s’estendrà durant 13 quilòmetres fins a connectar amb la Pinada de la Vallesa.
Este tram inclourà la regeneració ambiental de l’antic abocador que va sepultar el llit del riu entre el parc de Capçalera i Quart de Poblet, i facilitarà la connexió amb el Parc Natural del Túria.
En total, els parcs inundables projectats per la Generalitat abastaran 1.485 hectàrees i contemplen més de 72 quilòmetres de recorreguts verds i fluvials.
La iniciativa està orientada a reforçar la resiliència del territori davant del risc d’inundacions i constituirà un complement a les obres d’encauzament que ha de realitzar el Govern central.