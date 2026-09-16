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IRONMAN 70.3 València, al circuit professional mundial en 2027

IRONMAN 70.3 València formarà part en 2027 de l’Experience Oman IRONMAN Pro Series, el circuit professional de referència mundial.

La prova valenciana serà, a més, la primera cita europea de la temporada.

La incorporació suposa un nou reconeixement internacional per a una competició que continua creixent. València acollirà per primera vegada alguns dels millors triatletes professionals del món, que competiran pels punts i els premis del circuit.

L’edició de 2027 ja ha batut rècords d’inscripció, amb més de 3.300 dorsals venuts en només deu dies. La prova combinarà, com és habitual, natació a la Malva-rosa, ciclisme per l’interior de la província i carrera a peu pels espais més emblemàtics de la ciutat.

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