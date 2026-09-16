La Comunitat Valenciana reclama a Madrid més protecció per a l’arròs i més dies de pesca per a la flota mediterrània

La Comunitat Valenciana i Andalusia reclamen al Govern d’Espanya que actue davant Brussel·les per frenar l’impacte de les importacions d’arròs procedents de Cambodja i Myanmar.
Les dos autonomies demanen activar ja les clàusules de salvaguarda i no esperar a l’entrada en vigor del nou mecanisme automàtic, prevista per a 2027.
El conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, reclama també més control sobre l’origen de l’arròs importat i que aquest producte estiga sotmés a les mateixes exigències que l’arròs produït ací.
La petició conjunta inclou un etiquetatge més clar del país d’origen, les mateixes exigències ambientals i fitosanitàries per als productes importats i més agilitat per autoritzar tractaments contra les plagues.
En matèria pesquera, la Generalitat defensa més dies de pesca per als arrossegadors i, sobretot, més estabilitat per a la flota mediterrània, perquè no haja d’esperar cada desembre per conéixer les condicions de treball de l’any següent.
La Comunitat Valenciana reclama també que les decisions sobre l’esforç pesquer es basen en l’evidència científica i que hi haja avanços en simplificació i finançament.
L’objectiu de la Generalitat és compatibilitzar la protecció del Mediterrani amb la continuïtat de la flota artesanal, considerada essencial per als municipis costaners.