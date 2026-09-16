La nova aplicació GVA SUMA-T unifica la informació del transport públic de València i l’Horta

La Generalitat i l’ATMV han llançat l’eina amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat
L’aplicació permet planificar trajectes i consultar línies, parades, temps de pas i punts de venda en una única plataforma
La Generalitat i l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) han llançat, amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, la nova aplicació mòbil GVA SUMA-T, una eina que permet consultar de manera unificada la informació dels serveis de transport públic de l’àrea metropolitana de València.
L’aplicació, desenvolupada per la Generalitat, reuneix en una única plataforma la informació dels principals operadors de transport metropolità que formen part de la targeta SUMA: Metrobús, Metrovalència, EMT i Renfe Rodalia. També inclou informació de Valenbisi per facilitar els transbordaments entre diferents mitjans de transport.
GVA SUMA-T permet a les persones usuàries planificar els seus viatges i conéixer els temps de pas per parada, a més de facilitar la comunicació amb el servici d’atenció al client de l’ATMV i la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.
Entre els seus continguts s’inclou informació sobre línies, parades, punts de venda i planificació de trajectes, amb l’objectiu de facilitar la consulta de les diferents alternatives de transport des d’una única aplicació.
La plataforma també contempla la incorporació en futures versions de la possibilitat d’adquirir títols digitals mitjançant un moneder virtual.
La Setmana Europea de la Mobilitat se celebra del 16 al 22 de setembre i té com a objectiu promoure hàbits de mobilitat sostenibles durant tot l’any i recordar la importància del transport públic per facilitar els desplaçaments urbans i interurbans.
La iniciativa coincideix amb l’aposta de la Generalitat pel transport públic de l’àrea metropolitana de València, on s’utilitza habitualment la targeta SUMA. Actualment, es manté la gratuïtat per als menors de 14 anys en els transports autonòmics, així com per als residents dels municipis més afectats per les inundacions del passat mes d’octubre.
Per a la resta de persones usuàries, s’aplica una reducció general del 40 % en els preus dels abonaments i títols multiviatge, mentre que els menors de 31 anys poden accedir a bonificacions de fins al 50 % en els títols mensuals mitjançant la targeta Móbilis 30.
Entre les novetats del transport públic metropolità de la Generalitat destaca també la renovació i ampliació de la flota de Metrobús, que ha passat de 116 a 192 vehicles, així com la instal·lació de noves parades amb informació en temps real, que es troba en fase final d’execució.
En el cas de Metrovalència, durant els pròxims mesos començaran a incorporar-se les noves unitats de tramvia, amb més places i millors prestacions.