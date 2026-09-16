Sanitat reuneix en un mapa tecnològic 544 infraestructures d’investigació biomèdica de la Comunitat Valenciana

La plataforma permet localitzar en un únic visor els recursos científics disponibles, la seua ubicació, característiques i condicions d’accés
El mapa ha superat el milió de visites i facilita l’ús compartit de recursos i la col·laboració entre centres, hospitals, universitats i empreses
La Conselleria de Sanitat posa a disposició de la comunitat científica, sanitària i empresarial el Mapa Tecnològic d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Biomèdica de la Comunitat Valenciana, una plataforma digital que reuneix actualment 544 infraestructures i equipaments científic-tecnològics en un únic visor georeferenciat.
L’eina permet consultar els recursos tecnològics disponibles per a la investigació i la innovació biomèdica, així com informació sobre les seues característiques tècniques, serveis associats, condicions d’accés, tarifes, ubicació, entitat responsable i dades de contacte.
La directora general d’Investigació i Innovació, Mariola Penadés, ha destacat que esta eina permet disposar d’una visió global de les capacitats científic-tecnològiques existents a la Comunitat Valenciana i facilita que investigadors, professionals sanitaris i empreses puguen identificar els recursos necessaris per als seus projectes.
Així mateix, Penadés ha assenyalat que fer visibles estes infraestructures i facilitar-ne l’accés contribueix a aprofitar millor els recursos disponibles, afavorir-ne l’ús compartit i generar noves oportunitats de col·laboració i innovació en l’àmbit de la salut.
Un visor per a localitzar capacitats científiques
El mapa incorpora sistemes de cerca i filtratge per centre, categoria, tipus d’equipament, ubicació o data de posada en funcionament, cosa que facilita la identificació de les capacitats científiques i tecnològiques existents al territori.
La plataforma contribueix així a optimitzar l’aprofitament de les infraestructures disponibles, evitar duplicitats i fomentar la col·laboració entre centres d’investigació, hospitals, fundacions, universitats i empreses innovadores.
La informació del mapa ha sigut proporcionada per la Direcció General d’Investigació i Innovació de la Conselleria de Sanitat, a través de les fundacions i instituts d’investigació sanitària de la Comunitat Valenciana. El desenvolupament del visor ha comptat també amb el suport de l’Institut Cartogràfic Valencià.
Més d’un milió de visitants
El mapa tecnològic ha superat el milió de visitants web, una dada que reflectix l’interés generat entre professionals, entitats i agents vinculats a la investigació i la innovació.
En este sentit, Penadés ha subratllat que l’acollida del mapa posa de manifest la utilitat de disposar d’un espai comú per conéixer les capacitats tecnològiques existents i facilitar noves connexions entre els diferents agents de l’ecosistema d’investigació biomèdica.
El projecte compta, a més, amb un grup de treball de plataformes científic-tecnològiques que promou trobades entre les entitats participants per intercanviar experiències, detectar necessitats comunes i reforçar la col·laboració.
Així mateix, la informació del mapa es comparteix periòdicament amb l’Institut de Salut Carlos III dins de les iniciatives estatals de coordinació de capacitats cientificotècniques.