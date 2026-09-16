València tanca parcs i suspén activitats davant l’alerta taronja per pluges

L’Ajuntament tanca des de les 14.00 hores parcs, jardins, el Jardí del Túria i cementeris i suspén diverses activitats a l’aire lliure
Bombers, Policia Local, Protecció Civil i altres servicis municipals es mantenen mobilitzats per fer seguiment de l’episodi
L’Ajuntament de València ha activat este dimecres els protocols municipals davant l’alerta taronja per pluges prevista per a esta vesprada. Les mesures preventives, vigents des de les 14.00 hores, inclouen el tancament de parcs i jardins, de les biblioteques situades al seu interior, del Jardí del Túria i dels cementeris, així com la suspensió de diverses activitats a l’aire lliure.
L’operatiu municipal contempla també l’obertura del CAES del Carme i la mobilització dels efectius de Bombers, Policia Local, Protecció Civil i altres servicis municipals, que realitzaran el seguiment de l’evolució meteorològica durant la jornada.
El portaveu municipal i regidor de Prevenció i Extinció d’Incendis i Protecció Civil, Juan Carlos Caballero, ha subratllat que les decisions responen a un criteri de màxima precaució i ha assenyalat que l’objectiu és “reduir la mobilitat de les persones al màxim”.
Entre les mesures acordades figuren la suspensió de l’activitat esportiva a l’aire lliure, del mercat extraordinari del passeig marítim, de la jornada del Congrés Faller i de l’activitat Repte Metrominut de la Setmana Europea de la Mobilitat.
En l’àmbit educatiu, se suspenen des de les 14.00 hores les activitats en els centres situats en zones inundables i en les pedanies afectades per la DANA de 2024. El servici de menjador es manté fins a les 15.00 hores.
Als centres del Saler i Pinedo, a partir de les 15.00 hores, les activitats es traslladen a l’interior o es preveu l’eixida i recollida de l’alumnat. Esta mateixa indicació s’ha traslladat a la resta de centres educatius de la ciutat per a les activitats programades des de les 15.00 hores.
Caballero ha insistit en la importància de seguir exclusivament els canals oficials i adoptar conductes d’autoprotecció, així com evitar els desplaçaments que no siguen essencials, no conduir llevat que siga imprescindible i evitar les zones inundables.
El regidor també ha demanat a la població evitar les riberes, els rius i els barrancs davant les pluges que puguen produir-se durant la vesprada. L’Ajuntament mantindrà activat el dispositiu de seguiment i comunicarà pels seus canals oficials qualsevol actualització que requerisca noves mesures.
Centres educatius afectats
Els centres situats en zones afectades per la DANA de 2024 o en zones inundables mantindran el servici de menjador fins a les 15.00 hores, però suspendran les activitats des de les 14.00 hores.
En les pedanies afectades per la DANA de 2024, els centres afectats són el Centro Privado Nuestra Señora del Rosario-Trinitarias, el CEIP Forn d’Alcedo, el CEIP Padre Manjón, l’Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-l’Oliveral, l’Escola Privada de Música C. Instr. Musical Castellar-l’Oliveral, l’IES Ravatxol, el CEIP Castellar-l’Oliveral, el Centre Priv. Ed. Inf. 1er. Cicle Sambori, el Centre Privat FP Folgado, el CEE Pub. Rosa Llácer, el Centre Priv. Ed. Inf. 1er. Cicle Formiguetes, l’Escola Privada de Música Sedajazz, els centres de la Universitat Popular de Castellar-l’Oliveral, Forn d’Alcedo i La Torre, i el Centre Ocupacional de La Torre.