València proposa els Honors i Distincions de la Ciutat 2026 amb Ferran Torres i Alejandro Grimaldo com a fills adoptius

L’Ajuntament planteja reconéixer personalitats, entitats socials, culturals i esportives amb motiu del 9 d’Octubre
Les distincions s’entregaran el pròxim 6 d’octubre en un acte solemne a l’Hemicicle Municipal
L’Ajuntament de València ha presentat la proposta dels 𝗛𝗼𝗻𝗼𝗿𝘀 𝗶 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗶𝘂𝘁𝗮𝘁 𝗱𝗲 𝗩𝗮𝗹𝗲̀𝗻𝗰𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟲, que s’atorgaran amb motiu de la commemoració del 𝟵 𝗱’𝗢𝗰𝘁𝘂𝗯𝗿𝗲. La proposta inclou el reconeixement a diverses entitats i personalitats de la vida cultural, social, científica i esportiva de la ciutat, així com la designació dels futbolistes 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀 𝗶 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗚𝗿𝗶𝗺𝗮𝗹𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗺 𝗮 𝗳𝗶𝗹𝗹𝘀 𝗮𝗱𝗼𝗽𝘁𝗶𝘂𝘀 𝗱𝗲 𝗩𝗮𝗹𝗲̀𝗻𝗰𝗶𝗮.
L’acte de lliurament dels reconeixements tindrà lloc el 𝗽𝗿𝗼̀𝘅𝗶𝗺 𝟲 𝗱’𝗼𝗰𝘁𝘂𝗯𝗿𝗲 a l’Hemicicle Municipal, en una sessió solemne presidida per l’alcaldessa de València.
Entre les distincions, l’Ajuntament proposa concedir la 𝗠𝗲𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱’𝗢𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘂𝘁𝗮𝘁 a la Coral Juan Bautista Comes, la Real Hermandad Sant Antoni Abat, la Festa del Corpus Christi, el Col·legi de Procuradors de València, l’Associació València de Persones Sordes i la Comandància Naval de València i Castelló.
A més, la 𝗠𝗲𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗕𝗿𝗼𝗻𝘇𝗲 es proposa per a la 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗮𝘁 𝗱𝗲 𝗗𝗿𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗕𝗼𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Pel que fa als títols de 𝗳𝗶𝗹𝗹𝘀 𝗶 𝗳𝗶𝗹𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗲𝗱𝗶𝗹𝗲𝗰𝘁𝗲𝘀, la proposta reconeix 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗥𝗲𝗺𝗼𝗵𝗶́, 𝗙𝗮́𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗗𝗶𝗮𝗺𝗲 i, a títol pòstum, 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗕𝗮𝗹𝗹𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗚𝗼𝘇𝗮𝗹𝘃𝗼.
En la categoria de 𝗳𝗶𝗹𝗹𝘀 𝗶 𝗳𝗶𝗹𝗹𝗲𝘀 𝗮𝗱𝗼𝗽𝘁𝗶𝘂𝘀, l’Ajuntament proposa distingir 𝗔́𝗻𝗴𝗲𝗹𝗮 𝗡𝘇𝗮𝗺𝗯𝗶 𝗕𝗮𝗸𝗮𝗹𝗲, 𝗠𝗮𝘃𝗶 𝗠𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲 i els futbolistes 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀 𝗶 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗚𝗿𝗶𝗺𝗮𝗹𝗱𝗼, 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗙𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲 amb la selecció espanyola.
Segons la proposta municipal, 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀 serà reconegut per la seua trajectòria internacional, la seua vinculació amb iniciatives socials i mediambientals i 𝗽𝗲𝗹 𝗴𝗼𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝘃𝗮 𝗱𝗼𝗻𝗮𝗿 𝗮 𝗘𝘀𝗽𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝘂𝗮 𝘀𝗲𝗴𝗼𝗻𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗼́𝗻. Per la seua banda, 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗚𝗿𝗶𝗺𝗮𝗹𝗱𝗼 rebrà la distinció per la seua carrera esportiva i per formar part de la 𝘀𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́ 𝗲𝘀𝗽𝗮𝗻𝘆𝗼𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗼́𝗻.