Barrachina reclama eximir les xicotetes explotacions del registre digital de tractaments fitosanitaris

El conseller demana al Govern que impulse davant la Comissió Europea una modificació de la normativa
La proposta planteja l’exempció per a explotacions de menys de 30 hectàrees o amb menys de 5 hectàrees de regadiu i ajornar l’entrada en vigor fins a 2028
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha reclamat al ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, que impulse davant la Comissió Europea una modificació de la normativa europea que permeta eximir les xicotetes explotacions agràries de l’obligació de registrar electrònicament els tractaments fitosanitaris.
En una carta remesa al ministre, el conseller assenyala que el sector agrari travessa una situació marcada per la pèrdua de rendibilitat, els baixos preus de les collites, l’augment dels costos dels inputs, els episodis climàtics extrems i l’increment de plagues i malalties.
A estes dificultats se sumen, segons Barrachina, factors estructurals de la Comunitat Valenciana com l’envelliment de la població agrària, el minifundisme i la bretxa digital, que dificulten especialment l’adaptació de les xicotetes explotacions a les noves obligacions administratives i tecnològiques.
El conseller alerta de l’impacte que pot tindre l’obligació de registrar per via digital tots els tractaments fitosanitaris a partir de l’1 de gener de 2027.
Per això, Barrachina sol·licita que la normativa incorpore una exempció per als titulars d’explotacions de menys de 30 hectàrees o amb menys de 5 hectàrees de regadiu.
A més, reclama que l’entrada en vigor de l’obligació per a la resta d’agricultors s’ajorne fins a gener de 2028, de manera que les noves exigències digitals puguen aplicar-se conjuntament amb la resta del quadern d’explotació i els agricultors disposen de més temps per a adaptar-se.
El conseller ha advertit que mantindre l’entrada en vigor el 2027 pot dificultar la continuïtat de nombroses xicotetes explotacions i contribuir a l’abandonament de terres agrícoles.
Barrachina ha defensat finalment que les noves exigències administratives tinguen en compte la realitat del sector agrari valencià i que la normativa s’aplique de manera proporcionada i compatible amb la continuïtat de les xicotetes explotacions agrícoles.
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