Desallotjat el Mercat Central de València per un incendi al soterrani

Sis dotacions de bombers han treballat per sufocar el foc declarat a la zona subterrània
El recinte podria reobrir demà amb normalitat, excepte algunes parades afectades
El Mercat Central de València ha sigut desallotjat aquest matí després de declarar-se un incendi a la zona del soterrani. El foc ha mobilitzat ràpidament un total de sis dotacions de bombers de l’Ajuntament per a sufocar les flames de manera eficaç.
Pel que fa a les dades clau de la incidència, les primeres hipòtesis apunten a un fall elèctric al soterrani de l’edifici. Gràcies al bon funcionament del pla d’autoprotecció, el recinte es va desallotjar completament en menys de cinc minuts, garantint així la seguretat de tots els venedors i clients que es trobaven a l’interior.
En l’apartat de danys personals, cal destacar que només s’ha hagut d’atendre un vigilant de seguretat al mateix lloc dels fets per una lleu inhalació de fum.
Quant a la previsió de la represa, un poc més tard els paradistes van poder accedir a l’interior per a recollir els productes peribles. Des de l’Ajuntament s’ha confiat que el recinte modernista puga obrir amb total normalitat demà, a excepció de quatre o cinc parades que hagen pogut patir afeccions puntuals als seus quadres elèctrics.
Finalment, durant la vesprada s’han centrat els esforços en les tasques de ventilació de la zona subterrània i en l’elaboració de l’informe tècnic definitiu per a esclarir les causes exactes del succés.