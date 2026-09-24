La Diputació cedeix temporalment a Alzira un quadre de Pinazo del segle XIX sobre l’abdicació de Jaume I

El Museu Municipal d’Alzira acull l’obra amb motiu del 750 aniversari de la mort del rei Jaume I.
El quadre mostra l’abdicació del monarca en favor del seu fill, l’infant Pere, i es podrà visitar fins a finals d’octubre.
El Museu Municipal d’Alzira acull una exposició que ret homenatge al rei Jaume I amb motiu del 750 aniversari de la seua mort.
Per a esta ocasió, la Diputació de València ha cedit temporalment a Alzira una obra del pintor Pinazo del segle XIX, que representa l’abdicació del rei Jaume I en l’infant Pere.
L’exposició permetrà al públic conéixer de prop esta peça històrica i recordar la figura del monarca, estretament vinculada a la història de la ciutat d’Alzira.
La mostra es podrà visitar fins a finals d’octubre al Museu Municipal d’Alzira.