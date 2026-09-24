La Policia Local de Cullera acomiada el seu excap després de 39 anys de servei

Alfredo González posa fi a la seua trajectòria professional després de quasi quatre dècades vinculades al cos policial.
González va ser cap de la Policia Local des de 2022 i ha rebut un comiat dels seus companys i companyes a les portes de la central.
La Policia Local de Cullera ha acomiadat hui Alfredo González en el seu últim dia de servei, posant fi a una trajectòria professional de 39 anys vinculada al cos policial cullerenc.
González va iniciar la seua carrera en la Policia Local de Cullera en 1987 i, des de 2022, ha exercit com a cap de la Policia Local, assumint durant estos últims anys les funcions de direcció i coordinació del cos, així com la responsabilitat de vetlar pel correcte desenvolupament del servei públic de seguretat ciutadana.
Durant la seua etapa al capdavant de la Policia Local, ha exercit les seues responsabilitats amb dedicació i compromís, i ha contribuït també a reforçar la coordinació i col·laboració amb els diferents cossos i forces de seguretat que operen en el municipi.
Amb quasi quatre dècades de servei, Alfredo González tanca així una etapa professional marcada per la seua dedicació a la seguretat, la convivència i el benestar dels veïns i veïnes de Cullera.
Amb motiu del seu últim dia de servei, els seus companys i companyes de la Policia Local han volgut oferir-li un comiat especial a les portes de la central, com a mostra d’agraïment pels anys de treball i dedicació al cos.
L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha volgut donar-li les gràcies en nom de l’Ajuntament i de la ciutadania de Cullera i ha destacat els quasi 40 anys de treball i compromís amb la seguretat del municipi.