L’artista alcudià Manolo Boix ha faltat als 84 anys

La cultura valenciana perd un dels seus creadors més influents i reconeguts
El Premi Nacional d’Arts Plàstiques deixa un llegat inesborrable vinculat a la Ribera i al poble valencià
L’art i la cultura valenciana estan hui de dol. Amb profunda tristesa acomiadem Manolo Boix, un dels creadors més influents de la nostra terra, que ens ha deixat als 84 anys a la seua Alcúdia natal.
Pintor, escultor, gravador i il·lustrador, Boix va saber plasmar com ningú la identitat, la història i l’esperit del poble valencià. La seua relació amb la nostra cultura va ser una de les senyes més visibles de la seua trajectòria.
Una de les seues grans referències va ser la interpretació artística de Tirant lo Blanc. La seua obra deixa una empremta inesborrable en el patrimoni cultural valencià.
Guardonat amb el Premi Nacional d’Arts Plàstiques, sempre va mantindre un vincle estret amb la seua comarca i amb la nostra gent.
Hui la Ribera i el món de la cultura perden un referent indiscutible, però el seu llegat continuarà viu per sempre en la nostra memòria i en el nostre patrimoni. Des d’esta casa, traslladem el nostre més sentit condol a la seua família i amics. Descanse en pau.