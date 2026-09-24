Paiporta comença a veure la reconstrucció després de la DANA

Les obres de recuperació d’infraestructures afectades per la riuada ja han passat de la planificació a l’execució
La reconstrucció del Pont Vell i les actuacions al Pont Nou i el Pont de l’Estació avancen per fases
Quasi dos anys després de la DANA del 29 d’octubre de 2024, la reconstrucció de Paiporta comença a fer-se visible als carrers. Les obres de recuperació d’infraestructures que van quedar greument afectades ja han passat de la planificació a l’execució.
Un dels projectes més destacats és la reconstrucció del Pont Vell, que ha començat a ser demolit per donar pas a una nova estructura més ampla i amb major capacitat per deixar passar l’aigua. També s’han recuperat altres connexions, com el Pont Nou, mentre avancen les actuacions al Pont de l’Estació.
A més, continuen els projectes per renovar la xarxa de sanejament i reconstruir diferents infraestructures públiques afectades per la riuada. Són actuacions de gran envergadura que s’executaran per fases i que s’allargaran durant els pròxims anys.
La reconstrucció de Paiporta serà, per tant, un procés llarg. Però les grues, les excavacions i les obres que ja ocupen alguns carrers del municipi mostren que, a poc a poc, la recuperació comença a ser tangible.