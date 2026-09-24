Torrent treballa en una línia d’ajudes per a instal·lar barreres antiinundació

L’Ajuntament prepara una subvenció extraordinària per a comunitats de veïns i comerços afectats per les pluges torrencials del 16 de setembre.
Les ajudes permetrien instal·lar barreres antiinundació en portals i establiments, mentre es preveu la instal·lació de comportes a l’aparcament municipal de Joan Carles I.
L’Ajuntament de Torrent treballa, a través dels seus tècnics municipals, en la creació d’una línia d’ajudes o subvenció extraordinària destinada a facilitar la instal·lació de barreres antiinundació en portals de comunitats de veïns i comerços afectats per les pluges torrencials del passat 16 de setembre.
L’episodi de precipitacions va provocar l’entrada d’aigua en nombrosos comerços i portals d’habitatges de la ciutat, especialment en zones com Parc Central, Pare Méndez, Sant Valerià, Mare de Déu de l’Olivar i Constitució, entre altres punts afectats.
La proposta contempla que les comunitats de veïns i els comerços que puguen acreditar l’afecció i l’entrada d’aigua puguen optar a les ajudes, sempre que complisquen els requisits que s’establisquen en la futura convocatòria.
L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha explicat que la mesura busca que els afectats puguen protegir millor els seus immobles davant de futurs episodis de pluges torrencials.
Comportes a l’aparcament de Joan Carles I
A més de les ajudes, l’Ajuntament ha anunciat la instal·lació de comportes en les entrades de l’aparcament municipal de l’avinguda Joan Carles I, amb l’objectiu d’evitar que l’aigua torne a entrar al recinte i reduir el risc d’inundació.
74 litres per metre quadrat en 30 minuts
Durant l’episodi del 16 de setembre, Torrent va registrar al voltant de 74 litres per metre quadrat en només 30 minuts i prop de 100 litres per metre quadrat acumulats durant la nit.
L’Ajuntament assenyala que, tot i que els col·lectors evacuen adequadament l’aigua en bona part de la ciutat una vegada cessen les precipitacions, hi ha punts concrets on l’aigua pot quedar estancada, especialment a l’entorn de Parc Central.
En este sentit, l’equip de govern defensa la importància de fomentar mesures d’autoprotecció en aquells carrers on l’entrada d’aigua es produïx de manera recurrent.
El futur tanc de tempestes de Parc Central
La línia d’ajudes es planteja de manera independent de les actuacions estructurals que l’Ajuntament impulsa per a millorar la resposta davant de les pluges torrencials.
Entre estes actuacions es troba el futur tanc de tempestes de Parc Central, un projecte per al qual l’Ajuntament ha sol·licitat finançament a través dels fons europeus EDIL-DANA i l’aprovació del qual per part del Ministeri ha sigut confirmada.
La infraestructura està destinada a reforçar la capacitat de gestió de les aigües pluvials i millorar la preparació de Torrent davant d’episodis de precipitacions intenses.
Ara, els tècnics municipals hauran de determinar la fórmula jurídica i administrativa més adequada, així com els requisits d’accés i la documentació necessària per a acreditar les afeccions patides.