Un cap de setmana ple de diversió arriba a Alzira amb una nova edició d’Art al carrer

L’onzena edició d’Art al carrer omplirà els carrers d’Alzira de cultura durant divendres i dissabte.
La programació oferirà activitats i espectacles per a tots els públics en diferents espais de la ciutat.
Els alzirenys tenen l’agenda completa este cap de setmana amb la celebració de la XI edició d’Art al carrer, una cita cultural que omplirà els carrers d’Alzira d’activitats, espectacles i propostes per a tots els públics durant divendres i dissabte.
Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira han organitzat esta nova edició d’un esdeveniment que, any rere any, s’ha consolidat com una de les cites culturals més esperades i que ha tingut un gran èxit en les edicions anteriors.