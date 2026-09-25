El comissionat per a la Recuperació, Raúl Mérida, es reuneix amb l’alcaldessa de Torrent

La reunió ha servit per analitzar l’estat dels projectes de reconstrucció i millora del municipi
Generalitat i Ajuntament reforcen la coordinació per accelerar la recuperació de Torrent
El comissionat de la Generalitat Valenciana per a la Recuperació, Raúl Mérida, ha mantingut una reunió de treball amb l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, amb l’objectiu d’analitzar l’estat d’execució i el desenvolupament dels diferents projectes de reconstrucció i millora que s’estan duent a terme al municipi.
A la trobada, totes dues parts han repassat les actuacions prioritàries orientades a recuperar les infraestructures i serveis afectats en la localitat, així com a impulsar noves iniciatives per a revitalitzar el teixit social i econòmic local.
Mérida ha destacat «el compromís ferm de les institucions per treballar de manera coordinada i àgil, garantint que les solucions arriben de forma eficaç als veïns i veïnes de Torrent».
Per la seua banda, l’alcaldessa Amparo Folgado ha agraït la visita del comissionat i ha subratllat la importància de mantindre una línia de comunicació directa amb el Consell. «La col·laboració institucional és fonamental per a accelerar els terminis i aconseguir que els projectes que Torrent necessita siguen una realitat el més prompte possible», ha afirmat la primera edil.
Amb aquesta reunió, tant la Generalitat com l’Ajuntament de Torrent reforcen la seua fulla de ruta conjunta per a consolidar la plena recuperació i el desenvolupament futur del municipi.