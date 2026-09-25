El Consell aprova la nova Llei del Sòl per impulsar l’habitatge i protegir el territori

La norma crea una llicència bàsica, simplifica el planejament urbanístic i reserva almenys el 50% de l’edificabilitat en determinats àmbits per a habitatge protegit.
El Ple també autoritza nou endeutament per a la reconstrucció, ratifica la jornada de 35 hores per a més de 21.200 empleats públics i aprova diverses mesures socials i educatives.
El Consell ha aprovat este divendres el projecte de Llei del Sòl de la Comunitat Valenciana, una norma que, segons ha explicat el Govern valencià, busca compatibilitzar la protecció del territori amb l’impuls a la construcció d’habitatge.
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació, Vicente Martínez Mus, ha explicat que l’objectiu és comptar amb una legislació urbanística que protegisca el territori, el paisatge i el medi ambient, però que al mateix temps evite obstacles innecessaris en procediments urbanístics.
El projecte incorpora nous instruments públics per a actuar en zones on existisca una necessitat acreditada d’habitatge. En estos àmbits residencials, almenys el 50% de l’edificabilitat haurà de destinar-se a habitatge protegit.
La norma també contempla mesures temporals perquè determinats sòls i edificis infrautilitzats puguen destinar-se a habitatge protegit.
Una de les principals novetats és la creació de la llicència bàsica o de paràmetres essencials, que permetrà comprovar inicialment els elements urbanístics fonamentals d’un projecte i continuar posteriorment amb la tramitació de la resta de documentació tècnica.
El projecte estableix un termini màxim d’un mes per a esta llicència i fixa, amb caràcter general, un màxim de sis mesos per al control administratiu posterior de les declaracions responsables.
La nova regulació diferenciarà entre el contingut estratègic i estructural dels plans generals i el seu desenvolupament posterior, que podrà realitzar-se mitjançant instruments més flexibles.
A més, els municipis de menys de 1.000 habitants i aquells declarats en risc de despoblament podran acollir-se a un pla urbanístic simplificat adaptat a les seues dimensions i necessitats.
Finançament i reconstrucció
El Consell ha aprovat també l’autorització d’endeutament de la Generalitat. El saldo del deute a 31 de desembre de 2026 no podrà superar en més de 1.859,7 milions d’euros l’existent a 1 de gener i, durant gener de 2027, es podrà disposar de fins a un 15% addicional sobre esta autorització.
El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha assenyalat que esta autorització permet continuar afrontant la reconstrucció després de la dana i garantir al mateix temps la sanitat, l’educació i els serveis socials.
Barrachina també ha reclamat un nou model de finançament autonòmic i un fons de nivellació mentre es reforma el sistema actual.
En matèria d’ocupació pública, el Ple ha ratificat l’acord per a implantar de manera efectiva la jornada laboral de 35 hores setmanals per a més de 21.200 empleats de la Generalitat. La jornada de dedicació especial serà de 37 hores i 30 minuts.
El Consell ha aprovat igualment un conveni amb la fundació bancària “La Caixa” que preveu destinar 73 milions d’euros durant 2026 i 2027 a actuacions socials, culturals i educatives a la Comunitat Valenciana.
Els programes tindran especial atenció a persones majors, persones amb discapacitat o necessitats especials, col·lectius en risc social, víctimes de violència de gènere i menors hospitalitzats.
Mesures educatives
En l’àmbit educatiu, s’ha aprovat un conveni amb el Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports per a donar continuïtat al Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional de Paterna, especialitzat en transformació de fusta i suro.
També s’ha aprovat la creació d’una escola infantil municipal de primer cicle a Atzeneta del Maestrat, amb 24 places per al curs 2026-2027.
Esta actuació se suma a les mesures per a mantindre els serveis educatius en el medi rural, entre elles la reducció del nombre mínim d’alumnes necessari per a mantindre obertes les aules rurals, una mesura que ha permés crear 102 unitats i 153 nous llocs docents.