El Consell Jurídic Consultiu commemora el seu trentè aniversari en un acte institucional encapçalat per Juanfran Pérez Llorca

La institució celebra tres dècades de trajectòria com a garant de l’autogovern, la qualitat normativa i la seguretat jurídica
La presidència del Consell lliura la insígnia de l’entitat al cap del Consell en reconeixement a la col·laboració institucional
El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha celebrat el seu trentè aniversari en un acte institucional encapçalat pel president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i la presidenta de la institució consultiva, Margarita Soler.
Durant la commemoració, s’ha posat en relleu la trajectòria de l’òrgan al llarg de tres dècades com a element clau per a garantir l’autogovern, la qualitat normativa i la seguretat jurídica a la Comunitat Valenciana.
Durant l’esdeveniment, la presidència del Consell ha lliurat la insígnia de l’entitat al cap del Consell en reconeixement a la col·laboració institucional, mentre que des de l’òrgan consultiu s’ha subratllat el rigor tècnic i la independència que caracteritzen els seus dictàmens des de la seua creació.