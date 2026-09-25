El Port de Catarroja acollirà aquest dissabte la 54a edició del Concurs Internacional d’Allipebre

El certamen reunirà fins a 150 participants i vora 4.000 persones a la vora de l’Albufera
La jornada començarà a les 11.00 hores amb l’elaboració del tradicional plat a base d’anguila, creïlles, all i pebre vermell
Aquest dissabte, 26 de setembre de 2026, el Port de Catarroja es convertirà en l’epicentre gastronòmic de l’Horta Sud amb la celebració del LIV Concurs Internacional d’Allipebre. Organitzat per l’Ajuntament de Catarroja en el marc de les seues Festes Majors, el certamen més antic de la Comunitat Valenciana reunirà fins a 150 participants i vora 4.000 persones a la vora de l’Albufera.
La jornada arrancarà a les 11.00 hores, moment en què els cuiners i cuineres encendran els focs per a elaborar el tradicional plat a base d’anguila, creïlles, all, pebre vermell i oli d’oliva. Un jurat compost per experts gastronòmics i crítics del sector serà l’encarregat d’avaluar les propostes i triar el millor allipebre de l’any. Així mateix, l’esdeveniment comptarà amb demostracions culinàries i degustacions populars per als assistents.
Amb aquesta 54a edició, Catarroja reforça novament la seua condició de bressol d’aquesta recepta icònica i reafirma el seu compromís amb la promoció del producte local, la tradició festiva i la projecció del seu patrimoni cultural i natural a l’Albufera.