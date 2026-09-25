La consellera Elena Albalat participa en la celebració del Dia de les Famílies a la residència de Carlet

La jornada ha reunit residents, familiars i professionals en una trobada de convivència
Albalat destaca la importància de l’atenció centrada en la persona, la dignitat i el benestar dels majors
La consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, ha visitat la residència de persones majors dependents de Carlet per a sumar-se als actes commemoratius organitzats en el centre amb motiu del Dia de les Famílies. La trobada ha permés reunir usuaris, familiars i l’equip de professionals en una jornada de convivència dissenyada per a posar en valor el suport afectiu i l’entorn familiar en l’atenció als majors.
Acompanyada per la direcció del centre, la consellera ha recorregut les instal·lacions i ha mantingut trobades amb els residents i els seus familiars. Durant la visita, Albalat ha subratllat la importància de consolidar un model d’atenció centrat en la persona, on la dignitat, el benestar emocional i l’autonomia dels usuaris siguen la prioritat absoluta. «Les famílies són l’eix fonamental i l’àncora emocional dels nostres majors; per això, iniciatives com aquesta permeten obrir els centres i reforçar eixe vincle tan necessari», ha destacat la representant del Consell.
Així mateix, la titular de Serveis Socials ha aprofitat l’ocasió per a agrair la tasca diària del personal i l’equip tècnic del centre públic de Carlet, un dels centres publics amb més ocupacio i capacitat.
La celebració ha tingut com a eix central diverses activitats participatives i d’esbarjo, consolidant la residència de Carlet com un espai obert a la comunitat i a les famílies.