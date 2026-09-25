La Generalitat destinarà 15,4 milions d’euros per a millorar els salaris i reforçar la plantilla dels bombers forestals

L’acord preveu una pujada salarial de més de 8,7 milions d’euros, la creació de 64 nous llocs de treball i un increment de 300 euros mensuals per al personal administratiu.
La Generalitat i els sindicats avancen també en la negociació del primer conveni col·lectiu de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències (SGISE).
La Generalitat ha anunciat un acord amb les organitzacions sindicals dels bombers forestals que mobilitzarà 15,4 milions d’euros per a millorar les condicions laborals i reforçar la plantilla de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències (SGISE).
L’acord contempla una inversió de més de 8,7 milions d’euros per a millorar les retribucions dels bombers forestals adscrits als operatius d’extinció d’incendis, amb increments salarials que, segons la categoria professional, arribaran fins als 458 euros mensuals.
A més, la Generalitat invertirà 4 milions d’euros en la creació de 64 nous llocs de treball, dels quals 42 seran bombers forestals helitransportats i 22 correspondran a llocs d’estructura operativa. L’acord també inclou l’adequació de la relació de llocs de treball de la SGISE i la possibilitat de crear noves places.
Pel que fa al personal administratiu, s’ha acordat un increment retributiu de 300 euros mensuals.
Avanç cap al primer conveni col·lectiu
L’acord suposa també un nou pas en la negociació del primer conveni col·lectiu de la SGISE, per al qual la Generalitat destinarà 2,7 milions d’euros.
Segons el Consell, este pacte pretén consolidar una millora de les condicions laborals del personal i reforçar un servei considerat essencial per a la protecció dels espais forestals i la seguretat de la ciutadania.
La Generalitat ha destacat que continuarà treballant per dotar els bombers forestals de més mitjans, millor equipament, més efectius i millors condicions perquè puguen desenvolupar la seua tasca amb totes les garanties.
Un acord amb el suport dels sindicats
L’acord ha sigut subscrit entre la SGISE i els representants sindicals de CGT, SPPLB, CCOO, UGT i EMAD.
La Generalitat ha emmarcat este pacte dins de la seua política de negociació amb els representants dels treballadors i ha recordat altres acords assolits enguany en àmbits com la justícia, la sanitat, l’educació, Ferrocarrils de la Generalitat i la implantació de la jornada laboral de 35 hores setmanals per al personal de la Generalitat.