L’Ajuntament denuncia el vandalisme al Pont de les Flors durant la seua renovació

34 jardineres han sigut danyades esta matinada mentre es duien a terme els treballs de renovació integral de l’espai.
L’ctuació, amb una inversió de més de 66.000 euros, està previst que finalitze entre l’última setmana de setembre i la primera d’octubre.
La Regidoria de Parcs i Jardins ha denunciat el vandalisme patit esta matinada al Pont de les Flors Alcaldessa Rita Barberá, on han sigut danyades 34 jardineres en ple procés de renovació integral de l’espai.
La regidora de Parcs i Jardins, Mónica Gil, ha lamentat els fets i ha assegurat que “és absolutament lamentable” que, mentre l’Ajuntament està realitzant una inversió per a renovar completament el pont, es produïsquen actes vandàlics.
Els treballs de renovació de les jardineres, el substrat, el sistema de reg i la plantació de geranis es van iniciar a principis de setembre i està previst que finalitzen entre l’última setmana del mes i la primera d’octubre.
L’actuació es du a terme a través de l’Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars i va ser programada després de l’estiu seguint criteris tècnics per a afavorir el correcte arrelament i la supervivència de les noves plantes.
Segons ha explicat Mónica Gil, l’Ajuntament està destinant més de 66.000 euros a la renovació integral del Pont de les Flors. La regidora ha assenyalat que els actes vandàlics “afecten tots els ciutadans”.
Gil ha advertit també que els danys poden provocar un retard en els terminis dels treballs, ja que serà necessari encarregar de nou el material que ha sigut deteriorat.
Des de l’Organisme Autònom Municipal asseguren que estan treballant per a minimitzar les conseqüències i mantindre, en la mesura que siga possible, la data prevista per a la plantació i finalització de la remodelació del Pont de les Flors.