Mompó dona tranquil·litat al sector teatral i obri la porta a participar en la reforma del Principal

El president de la Diputació es reuneix amb AVETID, Yapadú i els treballadors del teatre després del seu tancament per problemes de seguretat.
La institució provincial ja treballa en la licitació del projecte i reclama la implicació de l’Ajuntament, la Generalitat i el Govern d’Espanya.
El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, s’ha reunit este divendres amb els responsables de l’Associació d’Empreses d’Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana (AVETID), la companyia valenciana Yapadú i els treballadors de la delegació de Teatres de la institució provincial per a analitzar el tancament del Principal per problemes de seguretat.
Mompó ha llançat un missatge de tranquil·litat al sector de les arts escèniques i ha tendit la mà per a participar en el procés de recuperació del Teatre Principal, que ha definit com una icona cultural de la ciutat.
El màxim responsable provincial ha qualificat la reunió amb els representants del sector com a “molt positiva” i ha assegurat que la Diputació continuarà complint amb la cultura i el sector cultural valencià.
El president ha informat els representants d’AVETID que la Diputació ja està treballant en la licitació per a redactar el projecte del nou Teatre Principal. Mompó ha avançat que el següent pas serà reunir-se amb totes les institucions implicades per a establir un full de ruta compartit.
En este sentit, ha assenyalat l’Ajuntament de València, la Generalitat i també el Govern d’Espanya, al qual dirigirà una carta amb la situació del Principal i la necessitat d’invertir en l’edifici. Mompó ha defensat la necessitat de coordinar esforços per a agilitzar la reforma integral que necessita el teatre.
Per la seua part, el membre de la Junta Directiva d’AVETID Joan Carles Garés ha agraït al president de la Diputació la reunió i ha destacat la “conversa directa i transparent” mantinguda. Garés ha assenyalat que la valoració sobre la solució al problema del Principal es farà després de reunir-se amb la resta d’institucions.
La Diputació busca alternatives per a la programació
La primera de les reunions de Mompó ha sigut amb els responsables de la companyia valenciana Yapadú, que ocupava actualment el Principal amb l’espectacle de dansa familiar ‘El llibre de la selva’, dins de la programació del projecte teatral Escalante de la Diputació.
Mompó els ha explicat que les funcions podran continuar en Les Arts sense problemes d’aforament i des de la companyia de Riba-roja han agraït la comunicació i la bona sintonia per a reprogramar les funcions previstes.
En la reunió amb els treballadors de la delegació provincial de Teatres, el president, acompanyat per les diputades Paz Carceller i Rocío Gil, responsables de Patrimoni i Teatres, ha exposat les conclusions de l’informe pericial i ha repassat les actuacions dutes a terme per la Diputació en l’edifici.
La corporació busca ara un espai de treball per als empleats i ha anunciat que demanarà una ampliació de l’informe pericial per a determinar si l’edifici pot continuar utilitzant-se per a ús administratiu. Mompó també ha assegurat als treballadors que es mantenen els terminis per a disposar d’una nova seu estable de l’Escalante entre 2027 i 2028.
330.000 euros per al sector teatral
En la reunió amb AVETID, els representants del sector han reconegut que el tancament del Principal ha sigut “una decisió impopular”, però han transmés al president que estaran al costat de la Diputació i han valorat la seua aposta per les arts escèniques.
Esta mateixa setmana, la Junta de Govern de la Diputació ha aprovat 330.000 euros per a enguany i altres 330.000 euros per a 2027 destinats al sector.
Mompó ha explicat també que la Diputació ha complit amb les inspeccions tècniques realitzades durant els dos últims anys, des que la institució recuperara el manteniment del Principal que estava en mans de la Generalitat.
Segons ha detallat, els informes OCA dels ascensors, els sistemes d’incendis i la instal·lació elèctrica estaven passats i eren vàlids. El president ha descartat, però, la possibilitat d’executar les obres de millora per fases, ja que l’informe pericial integral determina que “no és possible”.
AVETID ha demanat la creació d’una comissió de seguiment del procés de recuperació del Principal per a conéixer les actuacions de les diferents administracions. La Diputació s’ha mostrat favorable a esta proposta.