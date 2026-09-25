Picassent celebra aquest cap de setmana la desena edició de la seua Fira del Comerç i la Tapa

La plaça de l’Ermita acollirà des de divendres una nova edició amb comerç de proximitat i gastronomia local
La programació inclou música en directe, tallers, activitats familiars i espectacles durant tot el cap de setmana
Aquest cap de setmana, els dies 25, 26 i 27 de setembre, el municipi de Picassent es converteix en el punt de trobada del comerç de proximitat i la gastronomia local. La X Fira del Comerç i la Tapa, organitzada per la Regidoria de Comerç amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants, Serveis i Mercats i l’associació hostalera ALEOP, compleix deu edicions consolidada com una de les cites més esperades del calendari festiu i comercial de la localitat.
L’entorn de la plaça de l’Ermita torna a ser l’epicentre d’aquesta trobada que s’inaugurarà divendres a les 19.30 hores. Veïns i visitants podran recórrer una àmplia representació dels comerços del poble i degustar la variada oferta de tapes elaborades pels locals d’oci i restauració.
A més de la secció comercial i gastronòmica, el programa d’aquesta desena edició inclou una gran varietat d’opcions d’entreteniment. La música en directe tindrà un paper destacat amb el concert tribut al pop-rock nacional La Banda de Charli divendres a les 20.30 hores i l’actuació del grup de rock Todo Sucedió un Martes dissabte a les 20.00 hores. Així mateix, al llarg del cap de setmana s’impartiran tallers d’alimentació saludable, sensibilització animal, brodat i scrapbooking, i hi haurà espai per a la dansa amb el Festival Bucles, presentacions de llibres i demostracions de ioga i txikung. La jornada de diumenge de vesprada s’orientarà als més menuts i a l’entreteniment amb el contacontes familiar Contes Violetes a les 18.00 hores a la carpa del carrer Gómez Ferrer, i la fira es tancarà a les 19.00 hores amb el xou de comèdia en valencià Cacau i Tramús, a càrrec de Maria Juan i Lluís Mosquera.
Pel que fa als horaris, l’espai gastronòmic obrirà divendres de 19.30 a 00.00 hores, dissabte d’11.30 a 15.00 hores i de 18.00 a 00.00 hores, i diumenge d’11.30 a 15.00 hores i de 18.00 a 22.00 hores. Per la seua banda, les casetes del comerç local estaran obertes divendres de vesprada i dissabte i diumenge en horari de matí, d’11.30 a 14.00 hores, i de vesprada, de 18.00 a 22.00 hores.