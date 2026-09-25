UCIN Alzira canvia la direcció del partit amb Enrique Montalvá com a president
La Junta Gestora provisional es dissol i dona pas a una nova Direcció Local
Enrique Montalvá assumeix la presidència mentre el partit es prepara per a les eleccions de 2027
El partit Unió de Ciutadans Independents d’Alzira ha presentat un canvi en la seua direcció local. La Junta Gestora, que era provisional, s’ha dissolt i s’ha creat una nova Direcció Local, amb Enrique Montalvá com a president.
D’esta manera, el partit ja es comença a preparar per a les pròximes eleccions de 2027.