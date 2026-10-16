Aemet activa l’avís taronja per pluges a la Comunitat Valenciana davant l’arribada de la dana Adam

La previsió apunta a un empitjorament de l’oratge durant el cap de setmana, amb avisos grocs per a este dissabte i nivell taronja diumenge en zones de València i Alacant.
Les precipitacions podrien deixar acumulats de fins a 150 litres per metre quadrat en 12 hores i fins a 300 litres en 24 hores en els punts més exposats.
La Comunitat Valenciana es prepara per a un cap de setmana marcat per les pluges i les tempestes davant la possible arribada de la dana Adam. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat avisos grocs per a este dissabte, 17 d’octubre, i preveu un episodi més advers diumenge, 18 d’octubre, quan diverses zones passaran al nivell taronja per risc de precipitacions intenses.
L’avís taronja està activat al litoral i l’interior sud de València i al litoral nord d’Alacant. En els punts més exposats, es podrien acumular fins a 150 litres per metre quadrat en 12 hores i fins a 300 litres en 24 hores, amb la possibilitat que es registren quantitats superiors de manera localitzada.