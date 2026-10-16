Agricultura aposta per la modernització de les explotacions per a reforçar la citricultura valenciana

El XV Congrés Citrícola de l’Horta Sud, celebrat a Picassent, posa el focus en la innovació tecnològica, la rendibilitat i la sostenibilitat del sector
La Generalitat recorda que el termini per a sol·licitar les ajudes per a modernitzar les explotacions agràries finalitza el 19 d’octubre
La directora general de Producció Agrícola i Ramadera, Maria Àngels Ramón-Llin, ha destacat que el gran repte de la citricultura valenciana és aconseguir explotacions més rendibles, competitives i capaces d’adaptar-se als canvis, sense perdre la qualitat que caracteritza els cítrics valencians.
Durant la inauguració del XV Congrés Citrícola de l’Horta Sud, celebrat a Picassent, Ramón-Llin ha assegurat que la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca és conscient de la importància d’acompanyar el sector en esta transformació. En este sentit, ha subratllat que la modernització de les explotacions, la transferència de coneixement i la millora de l’eficiència productiva són fonamentals per a reforçar l’agricultura valenciana.
La directora general ha fet referència a les línies d’investigació de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) i ha recordat que continua oberta fins al pròxim 19 d’octubre la convocatòria d’ajudes per a la modernització de les explotacions agràries. Estes subvencions inclouen, entre altres actuacions, inversions en innovació i tecnologia per a millorar l’eficiència, la competitivitat i la sostenibilitat de les explotacions.
La jornada s’ha centrat en la innovació tecnològica com a ferramenta per a garantir la competitivitat, la rendibilitat i la sostenibilitat de la citricultura. Entre els principals reptes del sector, Ramón-Llin ha assenyalat la disponibilitat de mà d’obra, la necessitat d’incrementar l’eficiència productiva, l’optimització dels recursos, les exigències sanitàries i mediambientals i la competència en uns mercats cada vegada més exigents.
Davant d’esta situació, ha defensat que la mecanització, l’automatització i la robòtica no han de quedar reservades a les grans explotacions. Per a facilitar la incorporació de les noves tecnologies al camp, considera imprescindible la col·laboració entre agricultors, empreses tecnològiques, cooperatives, centres d’investigació i administracions públiques.
“Hem de ser conscients que el futur de la citricultura dependrà, en bona mesura, de la nostra capacitat per a anticipar-nos als canvis, incorporar solucions útils i adaptar les nostres explotacions a noves formes de produir”, ha conclòs Ramón-Llin.