Antonio Espinar presenta l’exposició «Una vida de arte» com un recorregut per la seua vida

La Casa de la Cultura d’Alzira acull una nova mostra de l’artista amb una selecció de les seues pintures
L’exposició busca transmetre emocions i despertar sentiments a través de les obres
La Casa de la Cultura d’Alzira acull una nova exposició de l’artista Antonio Espinar. La mostra presenta una selecció de les seues pintures, amb les quals busca transmetre emocions i despertar sentiments en tots aquells que s’acosten a contemplar-les.
A través dels seus quadres, l’artista aconseguix trencar barreres i anar més enllà del que es veu a simple vista, creant una connexió especial amb el públic.