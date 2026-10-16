Carlet celebra este dissabte el Festival de Bandes de Música «Ciutat de Carlet»

L’Agrupació Musical L’Artística i la Societat Unió Musical protagonitzen la cita musical
Les dues bandes locals ompliran els carrers del municipi de música i festa
El Festival de Bandes de Música «Ciutat de Carlet» arriba este dissabte 17 al municipi. L’Agrupació Musical L’Artística de Carlet i la Societat Unió Musical de Carlet seran les protagonistes d’esta cita cultural.
Les dues bandes del municipi ompliran els carrers de Carlet de música i festa, en una jornada dedicada a la tradició musical local.