Cullera obri el gran univers de la gastronomia arrossera valenciana

La tercera Biennal Mundial de l’Arròs reunix showcookings, fira de productes, degustacions i música fins al 18 d’octubre
Begoña Rodrigo, Artesanos del Arroz i l’alcalde Jordi Mayor protagonitzen les primeres demostracions culinàries de l’esdeveniment
Cullera ha donat el tret d’eixida a la tercera edició de la Biennal Mundial de l’Arròs, una cita que torna a situar el municipi en el centre de la gastronomia arrossera valenciana i que reivindica l’arròs com a símbol d’identitat, cultura i tradició. Fins al pròxim 18 d’octubre, la ciutat es convertirà en un gran aparador gastronòmic amb activitats que combinen la cuina popular, l’alta gastronomia, la innovació culinària i les arrels agrícoles que han marcat la història local.
L’esdeveniment, que es desenvolupa al centre de la ciutat, busca projectar Cullera com a referent de la gastronomia de l’arròs, mostrar la força del sector hostaler i animar la ciutadania a participar en una celebració que combina gastronomia, cultura i oci.
La inauguració ha comptat amb un showcooking protagonitzat pel club de producte Artesanos del Arroz, la xef Begoña Rodrigo, al capdavant del restaurant La Salita, i l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor. La demostració ha posat en valor les possibilitats de l’arròs com a producte de qualitat i com a ingredient capaç d’inspirar noves propostes sense perdre l’essència de la cuina valenciana.
Entre les elaboracions presentades hi ha hagut un arròs al forn cuinat per l’alcalde, una Paella de Cullera preparada per Artesanos del Arroz i un plat innovador d’arròs a càrrec de Begoña Rodrigo.
La Biennal Mundial de l’Arròs consolida així la seua vocació de ser molt més que un esdeveniment gastronòmic: és un homenatge al sabor, a la memòria i a les persones que han fet de l’arròs una de les grans senyes d’identitat de Cullera. La iniciativa connecta el llegat dels camps i la tradició arrossera amb el talent dels professionals de la cuina i la força d’un sector hostaler que representa un dels principals motors econòmics i turístics del municipi.
Durant estos dies, veïns, veïnes i visitants podran gaudir d’una programació que inclou demostracions culinàries, fira de productes, degustacions, activitats culturals i música. Una oferta pensada per a acostar la riquesa de la gastronomia arrossera a tots els públics i donar visibilitat tant als productors i professionals del sector com als establiments que mantenen viva la cuina tradicional i l’enriquixen amb noves tècniques i propostes.