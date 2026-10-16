La 53a Fira del Llibre de Torrent convertix la plaça Unió Musical en el centre cultural de la comarca

La cita reunix literatura, música i entreteniment familiar fins diumenge amb activitats per a tots els públics
Alejo Stivel i Ana Punset destaquen en una programació amb signatures, tallers, recitals i espectacles
La ciutat de Torrent celebra una nova edició de la seua tradicional Fira del Llibre, que complix enguany la 53a edició i convertix la plaça Unió Musical en un punt de trobada per a la literatura, la música i l’entreteniment familiar. Des d’este dijous i fins diumenge pròxim, la cita desplega una variada oferta d’expositors, signatures d’autors i activitats culturals destinades a tots els públics.
Entre les propostes destacades del programa es troben les presentacions de figures reconegudes com Alejo Stivel, vocalista del grup Tequila, i d’autors d’èxit de la literatura infantil com Ana Punset. La fira compta, a més, amb tallers infantils, espectacles de música en directe, recitals de poesia i sessions de monòlegs, consolidant-se com una de les cites culturals més arrelades de l’Horta Sud.