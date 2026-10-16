LA UNIÓ reclama aranzels del 16 % als cítrics importats davant la caiguda dels preus

Els llauradors perceben preus més d’un 17 % inferiors de mitjana a l’inici de la campanya, mentre que els costos de producció s’han encarit un 33 %
Més de 350 professionals participen en les VI Jornades Citrícoles de Betxí, centrades en els reptes fitosanitaris, la innovació i la rendibilitat de les explotacions
LA UNIÓ Llauradora reclama a la Comissió Europea l’aplicació d’aranzels del 16 % a les importacions de cítrics procedents de països tercers per a millorar la competitivitat de la citricultura europea. L’organització agrària considera necessària esta mesura davant l’increment dels costos de producció i la caiguda dels preus que perceben els productors a l’inici de la campanya.
Segons l’organització, els costos de producció s’han incrementat un 33 %, especialment per l’encariment d’elements essencials com el gasoil agrícola, els productes per al control de plagues i l’energia necessària per al reg.
LA UNIÓ considera que, mentre les administracions no garantisquen una reducció d’estos costos, cal establir mecanismes correctors que permeten als productors europeus mantindre l’activitat i competir en condicions més equilibrades amb les importacions de països tercers.
Els preus cauen més d’un 17 % de mitjana
La situació preocupa especialment per l’evolució de les cotitzacions en l’inici de la campanya citrícola. D’acord amb les dades aportades per l’organització, els preus en origen han caigut de mitjana més d’un 17 % respecte a la mateixa etapa de la temporada anterior.
Per varietats, les cotitzacions de les clementines Clemenules han retrocedit un 7 % respecte a la mateixa setmana de la campanya 2025-2026; les satsumes Owari, un 4 %; la taronja Navelina, un 13 %; i la llima Fina, un 43 %.
Esta evolució afegix pressió sobre les explotacions, que han d’assumir costos més elevats mentre cobren menys per les collites. Segons LA UNIÓ, esta combinació compromet la rendibilitat de les explotacions citrícoles i dificulta la continuïtat de l’activitat a mitjà i llarg termini.
El secretari general de l’organització, Carles Peris, ha advertit que l’inici de la campanya està marcat per uns preus inferiors als de la temporada passada i per l’augment dels costos productius essencials. Peris considera que les institucions comunitàries han d’actuar per a corregir els desequilibris del mercat i evitar que continue empitjorant la competitivitat de la citricultura europea.
L’organització insistix que la política comercial de la Unió Europea ha de tindre en compte la realitat econòmica de les explotacions agràries i, per això, reclama un aranzel del 16 % als cítrics procedents de països tercers com a instrument per a equilibrar el mercat i defensar la continuïtat del sector.
Més de 350 professionals en les jornades citrícoles
Estes qüestions s’han abordat durant les VI Jornades Citrícoles de LA UNIÓ, celebrades ahir i hui a Betxí, amb la participació de més de 350 professionals del sector.
Al llarg de les dues jornades, els assistents han analitzat els principals reptes de la citricultura, amb especial atenció a les malalties i plagues, els nous desafiaments fitosanitaris, el control biològic, la innovació varietal, les noves tècniques genètiques i la nutrició dels cultius.
La rendibilitat de les explotacions també ha centrat part de les sessions, en un context en què, segons l’organització agrària, les cotitzacions baixes i els costos de producció dificulten cada vegada més la viabilitat econòmica de les explotacions citrícoles.