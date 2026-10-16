Paiporta habilita un espai provisional per a l’Oficina Única abans de les obres a l’Ajuntament

El trasllat temporal permetrà mantindre l’atenció ciutadana sense interrupcions mentre es remodelen les dependències municipals
Les obres busquen modernitzar les instal·lacions, millorar l’accessibilitat i agilitzar els tràmits administratius
L’Ajuntament de Paiporta ha habilitat un espai provisional per a prestar el servei d’atenció ciutadana mitjançant l’Oficina Única. Este trasllat temporal permetrà mantindre l’atenció als veïns i veïnes sense cap mena d’interrupció, ja que a partir d’este mateix dilluns començaran sobre el terreny les obres per a la construcció i remodelació de la nova seu d’atenció a la ciutadania a les instal·lacions municipals.
Amb l’inici imminent dels treballs, el consistori busca modernitzar les dependències municipals, millorar l’accessibilitat i oferir un servei més àgil, centralitzat i eficient a tota la població. L’espai provisional està completament equipat per a assumir el volum diari de gestions i tràmits administratius des del primer dia. Per això, es recomana a la ciutadania consultar els canals oficials de l’Ajuntament per a conéixer la ubicació exacta de l’atenció temporal i els horaris de servei.