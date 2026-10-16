Un forn d’Albal reparteix 400 barres de pa gratis per a agrair el suport del veïnat

El Horno Delicias va patir greus inundacions i va ser un dels primers establiments a repartir pa durant els moments més difícils
Els diners de la venda es destinaran a l’Associació Enfila l’Agulla en reconeixement a la seua tasca social
El Horno Delicias d’Albal ha volgut tindre un gest d’agraïment amb tot el veïnat repartint de manera gratuïta 400 barres de pa, una per client, per a recompensar la fidelitat i el suport rebuts. L’establiment, que va patir greus inundacions, va ser un dels primers a produir i eixir a la porta per a donar pa als veïns durant els moments més difícils.
Després d’haver aconseguit reobrir les seues portes i mantindre tota la clientela de la zona, els responsables del forn han decidit celebrar esta continuïtat tornant l’estima al barri. A més del repartiment gratuït, els diners que haurien hagut de recaptar amb la venda d’este pa es donaran a l’Associació Enfila l’Agulla, en reconeixement a la seua labor social i de suport al poble.