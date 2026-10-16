València reforça la revisió de la xarxa de drenatge davant les pluges

L’Ajuntament intensifica la neteja i el manteniment dels embornals i presta especial atenció als punts amb més problemes d’acumulació d’aigua.
A l’avinguda del Levante UD s’han incorporat 12 embornals nous, s’han modificat huit dels existents i s’han executat tres pous per a millorar la captació de l’aigua.
L’Ajuntament de València revisa els embornals i els PEMAPS (punts d’evacuació màxima d’aigües pluvials) de la ciutat davant l’arribada d’un possible episodi de pluges, amb l’objectiu de mantindre la xarxa municipal de drenatge en les millors condicions possibles i afavorir l’evacuació de l’aigua quan es produïxen precipitacions intenses.
El Servici del Cicle Integral de l’Aigua realitza de manera contínua treballs de neteja i manteniment dels embornals i, davant la previsió de pluges, presta especial atenció als punts amb més problemes d’acumulació d’aigua, amb tots els mitjans disponibles.
Així mateix, a l’avinguda del Levante UD, on es localitza un punt d’acumulació d’aigua, durant les dos últimes setmanes s’han dut a terme treballs de millora dels sistemes de captació. S’han incorporat 12 embornals nous, s’han executat tres pous i s’han modificat huit embornals dels existents per a augmentar-ne la capacitat de captació.
També està previst substituir la tapa d’alguns pous per reixetes. A més, s’ha intensificat la vigilància, s’ha revisat l’estat del col·lector i se n’ha comprovat la capacitat d’evacuació mitjançant càlculs hidràulics. Les actuacions continuaran durant les pròximes setmanes en la zona d’influència d’este punt.
El regidor del Cicle Integral de l’Aigua, Carlos Mundina, ha destacat la importància de mantindre una labor preventiva constant. “La neteja dels embornals és un treball incessant que no es limita a una campanya concreta. Encara que avancem les actuacions perquè la xarxa estiguera preparada abans de la temporada de pluges, continuem treballant per a mantindre-la en les millors condicions possibles i actuar allí on siga necessari”, ha assegurat el responsable municipal.
La neteja dels embornals requerix una atenció permanent, ja que estos elements poden tornar a acumular fulles, terra, sediments i residus fins i tot després d’una intervenció. Per este motiu, les actuacions es repetixen en funció de les necessitats detectades i s’intensifiquen quan s’aproxima la temporada de pluges, en lloc de limitar-se a una única neteja anual.