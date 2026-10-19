Els bombers atenen una quinzena de servicis per les pluges a la província de València

Les pluges registrades ahir van mobilitzar els efectius del Consorci de Bombers de València, que van atendre una quinzena de servicis relacionats amb l’episodi de precipitacions a la província fins a les cinc i mitja de la vesprada.
A Gandia, els bombers van intervindre per a sanear dos balcons amb l’ajuda d’un vehicle d’altura. A més, van revisar les filtracions d’aigua procedents de la terrassa d’una finca que afectaven els habitatges de les plantes inferiors.
Estes actuacions van formar part dels diferents servicis que els efectius van dur a terme al llarg del dia per a previndre possibles riscos i atendre les incidències ocasionades per les pluges.
La majoria de les intervencions van estar relacionades amb el sanejament d’elements de façana, especialment balcons, així com amb la retirada de branques d’arbres que podien suposar un perill. També es van revisar filtracions d’aigua en diversos habitatges.
Els avisos es van distribuir per diferents punts de la geografia valenciana, des d’Algemesí fins a Xiva, Sagunt, Gandia o Cullera, entre altres municipis.
D’esta manera, el Consorci Provincial de Bombers va mantindre desplegats els seus efectius per a respondre a les incidències derivades de l’episodi de pluges i garantir la seguretat en les zones afectades.