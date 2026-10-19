Emotiu comiat de les falleres majors d’Alzira 2026

Lluch Comins i Alba Furio posen fi al seu regnat al Gran Teatre, acompanyades per les seues Corts d’Honor
L’acte va reunir el món faller en una cerimònia marcada pels records, els agraïments i una gran ovació final
El Gran Teatre d’Alzira va acollir dissabte de nit l’acte de comiat de les Falleres Majors d’Alzira 2026, Lluch Comins i Alba Furio, que, acompanyades per les seues Corts d’Honor, van posar el punt final a un any molt especial com a màximes representants de les Falles de la ciutat.
L’acte va reunir falleres, fallers i amants de la festa, que es van congregar per a retre homenatge a les protagonistes d’un exercici faller marcat per la il·lusió, el compromís i les nombroses experiències compartides.
La cerimònia, conduïda pel vicepresident econòmic de la Junta Local Fallera, Alfredo Garés, va estar carregada d’emoció, llàgrimes i paraules d’agraïment. Un repàs en imatges va permetre recordar alguns dels moments més destacats del regnat de Lluch i Alba i de les seues Corts d’Honor.
Un dels moments més especials va arribar quan les integrants de les Corts van prendre la paraula per primera vegada. Visiblement emocionades, van compartir com havien viscut este any tan intens i van revelar anècdotes i vivències de les Falleres Majors des d’una perspectiva privilegiada.
Després, Lluch Comins i Alba Furio es van dirigir al públic per a agrair el suport rebut durant tot el regnat. Les seues paraules van estar dedicades tant a l’anterior directiva de la Junta Local Fallera, encapçalada per Paqui Vallés, com a l’actual, presidida per Luis Gisbert, així com a les comissions falleres d’Alzira.
Per la seua banda, el president de la Junta Local Fallera va expressar l’admiració i l’orgull de la ciutat per les seues representants. La regidora de Festes, Gemma Alós, va ser l’encarregada de tancar els parlaments.
Amb el públic dempeus i les notes de l’himne regional, l’acte va concloure amb una gran ovació durant l’última desfilada de les Falleres Majors i les seues Corts d’Honor pel corredor del Gran Teatre.
Una nit per a recordar tot el viscut i acomiadar un regnat que ja forma part de la història de les Falles d’Alzira.