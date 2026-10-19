La DANA Adam deixa dos víctimes mortals a Oliva i manté el municipi en una situació crítica

Les pluges torrencials provoquen inundacions i obliguen els serveis d’emergència a desplegar un ampli dispositiu de rescat i assistència
La Generalitat establix mesures excepcionals de confinament i restricció de la mobilitat en 145 municipis
Oliva continua afrontant una situació molt complicada a conseqüència de les pluges torrencials associades a la DANA Adam, que han provocat inundacions en diferents punts del municipi i han obligat els serveis d’emergència a desplegar un ampli dispositiu de rescat i assistència a la població.
Esta DANA Adam ha deixat, provisionalment, quatre víctimes mortals a Espanya, segons les últimes informacions publicades. Dos dels morts s’han registrat a Oliva, on una dona de 79 anys ha sigut trobada sense vida a sa casa i un home de 64 anys ha mort en un càmping.
A més, una dona ha mort a la zona de Sagunt a conseqüència del temporal marítim, mentre que a Cabrera de Mar, a Barcelona, una altra persona ha perdut la vida després de ser arrossegada per l’aigua. Així, la Comunitat Valenciana acumula tres víctimes mortals. El balanç és provisional i podria variar a mesura que avancen les tasques d’emergència i es confirme la relació dels casos amb el temporal.
Les precipitacions no han afectat únicament Oliva. Altres localitats de la Safor i de la Marina Alta també han registrat acumulacions molt elevades, amb inundacions, problemes en la xarxa viària i persones que han necessitat assistència.
Davant l’evolució de l’emergència, la Generalitat Valenciana ha establit mesures excepcionals de confinament i restricció de la mobilitat en 145 municipis del litoral sud de València i del litoral nord d’Alacant, dins de les zones afectades per la DANA Adam.
Els avisos remesos a la població insisteixen en la necessitat d’evitar els desplaçaments, no travessar zones inundables i mantindre’s allunyats de rius, barrancs i altres cursos d’aigua.
Les autoritats també recomanen pujar a les plantes superiors si l’aigua entra en un habitatge, no baixar a soterranis ni garatges i no utilitzar ascensors en estes circumstàncies. En cas d’emergència, cal telefonar al 112 i seguir les instruccions dels serveis d’emergència.