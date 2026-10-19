La DANA Adam posa en risc 8.000 hectàrees de cultiu a la Safor i la Marina Alta

La DANA Adam ha deixat inundacions importants en el camp valencià i amenaça la producció agrària de les comarques més afectades.
Segons una primera estimació d’urgència de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), al voltant de 8.000 hectàrees de cultiu i infraestructures agràries podrien resultar afectades, principalment a la Safor i la Marina Alta, però la xifra encara és provisional.
Els cítrics preocupen especialment el sector, sobretot la taronja Navelina, la recol·lecció de la qual acaba de començar, i les mandarines primerenques. L’excés d’humitat també pot afavorir podridures i malalties en els fruits, així com problemes d’asfíxia radicular quan les arrels romanen massa temps sense oxigen. Els caquis també poden patir conseqüències de l’excés d’humitat en plena campanya de recol·lecció, especialment a la Ribera. Estos desperfectes poden dificultar la recuperació de les explotacions fins i tot quan l’aigua haja desaparegut.
Davant de la situació, AVA-ASAJA demana a les administracions ajudes directes, mesures fiscals i suport per a efectuar tractaments fungicides que ajuden a previndre determinats problemes fitosanitaris.
La Unió Llauradora i Ramadera també ha advertit dels riscos agronòmics en les comarques més afectades i ha demanat mesures de suport. Entre les qüestions pendents hi ha l’agilització de les peritacions de les assegurances agràries i la valoració dels danys en les explotacions.