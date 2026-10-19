La Generalitat manté confinats huit municipis valencians per la DANA Adam

La mesura afecta cinc localitats de la Safor i tres de la Marina Alta davant l’episodi de pluges intenses
El confinament inicial s’havia estès a 145 municipis de huit comarques de València i Alacant, però s’ha reduït al llarg de la jornada
La Generalitat Valenciana manté el confinament en huit municipis de les províncies de València i Alacant a conseqüència de la DANA Adam, que està deixant pluges intenses i persistents al territori.
Segons les últimes actualitzacions, les localitats afectades són Bellreguard, Daimús, Miramar, Oliva i Piles, a la comarca de la Safor, i Xàbia, Pego i Els Poblets, a la Marina Alta.
Durant les primeres hores de la jornada, la Generalitat havia establit mesures excepcionals de confinament i restricció de la mobilitat en 145 municipis de huit comarques, 78 a la província de València i 67 a la d’Alacant. Posteriorment, les restriccions s’han reduït fins a les huit localitats que continuen confinades.
Les mesures s’han adoptat mitjançant l’Ordre 11/2026, de 19 d’octubre, de la Conselleria d’Emergències i Interior, amb l’objectiu de reduir els desplaçaments i protegir la població davant dels riscos associats a les precipitacions.
Les comarques incloses inicialment en l’àmbit de les restriccions són la Safor, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Foia de Bunyol, la Marina Alta, la Marina Baixa, el Comtat i l’Alcoià.