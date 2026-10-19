Pluges a la Ribera: l’alcalde d’Alzira detalla el protocol de confinament 

La Ribera Alta es posa en guàrdia davant l’alerta per fortes pluges
La petició de confinament en alguns municipis de la comarca genera preocupació entre el veïnat
L’alcalde Alfons Domínguez explica les mesures d’emergència i l’estat actual de la zona
L’alerta per fortes pluges torna a posar en guàrdia la Ribera Alta. La recent notificació que demana el confinament de la població d’alguns municipis de la comarca ha generat preocupació entre el veïnat.
Després d’activar-se els protocols d’emergència, l’alcalde Alfons Domínguez detalla les mesures que s’estan prenent i quina és la situació actual de la zona.