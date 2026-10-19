Sanitat examina més de 311.000 dones en el programa de detecció precoç del càncer de mama

El programa ha revisat 154.731 dones a la província de València, 115.585 a Alacant i 41.341 a Castelló entre gener i setembre de 2026
Durant 2025 es van diagnosticar 1.875 casos de càncer de mama a través d’aquest programa, el 74 % en estadis precoços
La Conselleria de Sanitat ha examinat 311.657 dones de la Comunitat Valenciana entre gener i setembre de 2026 a través del Programa de Prevenció del Càncer de Mama. Les revisions s’emmarquen en el programa de cribratge, que té com a objectiu detectar la malaltia de manera precoç i augmentar les possibilitats de curació.
Per províncies, les unitats de prevenció de càncer de mama han examinat 154.731 dones a València, 115.585 a Alacant i 41.341 a Castelló. Durant els primers nou mesos de l’any, Sanitat ha convidat a participar en el programa un total de 473.198 dones.
Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que se celebra el 19 d’octubre, la Conselleria ha destacat la importància de participar en aquestes revisions. El programa està dirigit a dones d’entre 45 i 74 anys, d’acord amb les recomanacions europees actuals.
El cribratge permet identificar lesions en dones que no presenten símptomes i facilitar l’inici del tractament com més prompte millor. La detecció precoç pot afavorir tractaments menys agressius, millorar la qualitat de vida i augmentar les probabilitats de supervivència.
El programa incorpora nous recursos tecnològics
Les unitats de prevenció disposen de mamografia digital, sistemes de gestió i emmagatzematge d’imatges i estacions específiques per a la lectura mamogràfica. A més, la intel·ligència artificial s’incorpora com a eina de suport als professionals en la interpretació de les mamografies.
També s’ha completat la integració de totes les unitats de cribratge en els serveis de Radiodiagnòstic dels hospitals. Paral·lelament, s’està implantant el nou sistema d’informació Criba-T, que busca millorar la coordinació i facilitar l’accés de les dones a la informació del programa. Està previst que les dades del cribratge es puguen consultar a través de l’aplicació GVA+Salut.
1.875 diagnòstics durant l’any 2025
Les unitats de prevenció de càncer de mama de la Comunitat Valenciana van diagnosticar 1.875 casos durant 2025, dels quals el 74 % es trobaven en estadis precoços.
Per províncies, es van detectar 210 casos a Castelló, 977 a València i 688 a Alacant, segons les dades facilitades per la Conselleria de Sanitat.