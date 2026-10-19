Torrent acull la presentació de Xarxa Activa Inclusió per a impulsar l’esport sense barreres

Torrent va acollir dissabte 17 d’octubre, a l’Àgora de Parc Central, la presentació de Xarxa Activa Inclusió
Una iniciativa impulsada per l’esportista paralímpica Ruth Aguilar per a facilitar l’accés a l’esport a les persones amb discapacitat.
L’acte va reunir representants institucionals, federacions, entitats socials i destacats esportistes olímpics i paralímpics, com David Casinos, Ricardo Ten, Anabel Medina i Judith Tortosa, ambaixadors del projecte. La jornada va comptar també amb la participació de l’exgimnasta olímpica Almudena Cid i de la periodista Paloma del Riu.
La plataforma pretén connectar clubs esportius, associacions i empreses per a compartir recursos, promoure activitats adaptades i eliminar barreres físiques, econòmiques i organitzatives.
L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, va destacar el compromís municipal amb l’accessibilitat esportiva i va defensar que totes les persones han de poder practicar esport en igualtat de condicions. «El major èxit serà que ningú es quede fora per falta d’oportunitats», va afirmar.
La jornada va continuar a la vesprada al Pavelló Municipal El Vedat amb una masterclass inclusiva d’Almudena Cid, centrada en acostar la gimnàstica a tots els participants.