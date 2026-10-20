44 anys de la pantanada de Tous: una ferida que la Ribera no oblida

Este 20 d’octubre, es complixen 44 anys d’una de les catàstrofes més tràgiques de la història recent valenciana.
La pantanada de Tous va marcar per sempre la memòria de la Ribera i va deixar una empremta que, quatre dècades després, continua viva en el record de moltes famílies.
Aquell 20 d’octubre de 1982, les pluges torrencials van provocar una crescuda extraordinària del riu Xúquer. Cap a les set i quart de la vesprada, la presa de Tous va cedir davant de la força de l’aigua.
L’aigua va inundar carrers, va arrasar camps de cultiu, va destruir habitatges i va deixar milers de persones afectades. La tragèdia va causar víctimes mortals i unes pèrdues materials enormes, obligant moltes famílies a començar de nou després de perdre bona part del que tenien.
Quaranta-quatre anys després, la pantanada de Tous continua sent molt més que un episodi de la història. És el record d’aquells que van patir la tragèdia, de les persones que ja no estan i de tota una comarca que va haver d’alçar-se de nou.
Hui, la Ribera mira arrere per a recordar les víctimes, reconéixer la força d’aquells que van ajudar i mantindre viva la memòria d’una catàstrofe que va canviar la vida de milers de valencians.
Perquè hi ha dates que no s’obliden. I el 20 d’octubre de 1982 és, sens dubte, una d’elles.