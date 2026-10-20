Alzira consolida la seua protecció contra les riuades: des del canal interceptor fins a les futures inversions en els barrancs

Historicament exposada als efectes de les fortes pluges i als desbordaments de rius i barrancs, la ciutat d’Alzira manté una estratègia permanent per a adaptar el seu territori i protegir la ciutadania.
En els últims anys, el municipi ha fet passos decisius mitjançant la construcció d’infraestructures hidràuliques i té projectades importants inversions de futur en coordinació amb les administracions autonòmiques i estatals.
Un dels majors fites recents en matèria de prevenció ha sigut la posada en funcionament i finalització del canal interceptor de Les Basses, un projecte de gran envergadura dissenyat per a canalitzar l’aigua dels torrents dels barrancs de la muntanya.
Aquest canal compleix una doble funció estructural: d’una banda, frena i redirigeix les aigües de pluja abans que arriben als barris urbans; d’altra, funciona com un gran tanque de laminació amb capacitat per a emmagatzemar fins a 50 milions de litres d’aigua, evitant col·lapses en la xarxa de clavegueram.
A més d’aquesta gran obra, l’Ajuntament ha anat realitzant periòdicament actuacions de millora en l’ampliació de colectors, neteja de llits i optimització de les estacions de bombeig i punts crítics del terme municipal.
De cara als pròxims anys, el gran repte i eix central de les inversions se centra en el barranc de la Casella.
L’Ajuntament d’Alzira, juntament amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), ha impulsat els passos administratius i d’expropiació de terrenys per a dur a terme una ampliació estructural del llit del barranc i la millora de ponts de connexió, com el de Xàtiva, facilitant un major cabal d’evacuació d’aigua.
Aquestes pròximes actuacions requereixen una notable inversió pública orientada a resoldre punts conflictius històrics i evitar que les crescudes inunden els barris de la zona sud i l’entorn urbà. Amb la suma de les obres ja executades i els projectes en marxa, Alzira reforça la seua resiliència davant dels fenòmens meteorològics extrems i el canvi climàtic.